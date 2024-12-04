На Рівненщині чоловік вкрав з карти військового понад 125 тисяч

Військовий попросив знайомого зняти гроші з картки, а той вкрав їх.

На Рівненщині судитимуть чоловіка, який зняв з картки військового понад 125 тисяч та розпорядився коштами на власний розсуд. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у липні цього року потерпілий військовослужбовець з обвинуваченим відпочивали в одній компанії. Чоловік дав зловмиснику свою банківську карту і сказав пароль до неї, аби той сходив до магазину. Скориставшись нагодою чоловік, раніше судимий за грабіж, зняв з рахунку потерпілого понад 125 тис. грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Чоловік визнає свою вину та переконує у щирому каятті.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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