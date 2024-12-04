Щоб знищити британську армію при її чисельності, достатньо буде 6-12 місяців – міністр Карнс

Великій Британії необхідно відновити глибину армії, заявив міністр у справах ветеранів Алістер Карнс.

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Алістер Карнс, міністр у справах ветеранів Великобританії, заявив, що нинішня чисельність британської армії означає, що її сили будуть виведені з ладу за «шість місяців або рік», якщо виникне конфлікт такого ж масштабу, як війна в Україні.

Як пише Politico, таку заяву зробив міністр на конференції з резервів у Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) у Лондоні.

«У масштабній війні — не обмеженій інтервенції, а війні, подібній до тієї, що сталася в Україні, — наприклад, наша армія за нинішніх показників втрат буде витрачена — як частина ширшої багатонаціональної коаліції — протягом шести місяців або року», — сказав Карнс.

Він уточнив, що рівень втрат російських військ в Україні — вбитих і поранених — становить близько 1500 солдатів на день.

Карнс сказав, що важливо мати високий рівень резервістів, які є «критично важливими, абсолютно центральними» в цих обставинах.

За його словами, «це не означає, що нам потрібна більша армія», але це означає, що «необхідно відновити глибину армії».

Британська сухопутна армія є найменшою за чисельністю з 1700-х років , хоча заступник начальника штабу британської оборони Роб Магован наполягав минулого місяця , що «якби британську армію попросили битися сьогодні ввечері, вона би билася сьогодні», зазначають у медіа.

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