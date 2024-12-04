Чтобы уничтожить британскую армию при ее численности, достаточно будет 6-12 месяцев – министр Карнс

Великобритании необходимо восстановить глубину армии, заявил министр по делам ветеранов Алистер Карнс.

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Алистер Карнс, министр по делам ветеранов Великобритании, заявил, что нынешняя численность британской армии означает, что ее силы будут выведены из строя за «шесть месяцев или год», если возникнет конфликт такого же масштаба, как война в Украине.

Как пишет Politico, такое заявление сделал министр на конференции по резервам в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне.

«В масштабной войне — не ограниченной интервенции, а войне, подобной той, что произошла в Украине, — например, наша армия при нынешних показателях потерь будет израсходована — как часть более широкой многонациональной коалиции — в течение шести месяцев или года», — сказал Карнс.

Он уточнил, что уровень потерь российских войск в Украине – убитых и раненых – составляет около 1500 солдат в день.

Карнс сказал, что важно иметь высокий уровень резервистов, которые «критически важны, абсолютно центральны» в этих обстоятельствах.

По его словам, «это не означает, что нам нужна большая армия», но это означает, что «необходимо восстановить глубину армии».

Британская сухопутная армия является самой маленькой по численности с 1700-х годов, хотя заместитель начальника штаба британской обороны Роб Магован настаивал в прошлом месяце, что «если бы британскую армию попросили биться сегодня вечером, она билась бы сегодня», отмечают в медиа.

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