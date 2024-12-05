На Львовщине будут судить экс-чиновника Госпродпотребслужбы, разоблаченного на поборах с предприятий

За каждый грузовик злоумышленник установил «таксу» в размере 50 долларов.

Фото: lviv.gp.gov.ua

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Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника отдела Управления госконтроля на границе одного из межрегиональных главных управлений Госпродпотребслужбы на госгранице.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, обвиняемый организовал преступную схему получения неправомерной выгоды.

За взятку должностное лицо Госпродпотребслужбы обещало оказать влияние на должностных лиц и, таким образом, обеспечить беспрепятственное и быстрое прохождение государственного ветеринарно-санитарного контроля грузом, который общество будет ввозить на таможенную территорию Украины.

«За каждый грузовик была установлена ​​фиксированная «такса» – 50 долларов США с авто», – заявили в прокуратуре.

Задокументировано, что в общем-то таким образом фигурант получил от представителя общества 300 долларов США неправомерной выгоды.

Мужчину задержали при получении очередного транша неправомерной выгоды.

В настоящее время госслужащий уволен с занимаемой должности.

В прокуратуре добавили, что должностному лицу инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

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