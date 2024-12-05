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На Львівщині судитимуть експосадовця Держпродспоживслужби, якого викрили на поборах з підприємств

07:18, 5 грудня 2024
За кожну вантажівку зловмисник встановив «таксу» у розмірі 50 доларів.
На Львівщині судитимуть експосадовця Держпродспоживслужби, якого викрили на поборах з підприємств
Фото: lviv.gp.gov.ua
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На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника відділу Управління держконтролю на кордоні одного із міжрегіональних головних управлінь Держпродспоживслужби на держкордоні.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, обвинувачений організував злочинну схему одержання неправомірної вигоди.

За хабар посадовець Держпродспоживслужби обіцяв здійснити вплив на службових осіб та, таким чином, забезпечити безперешкодне і швидке проходження державного ветеринарно-санітарного контролю вантажем, який товариство ввозитиме на митну територію України.

«За кожну вантажівку була встановлена фіксована «такса» - 50 доларів США з авто», - заявили у прокуратурі.

Задокументовано, що загалом таким чином фігурант одержав від представника товариства 300 доларів США неправомірної вигоди.

Чоловіка затримали під час одержання чергового «траншу» неправомірної вигоди.

Наразі держслужбовець звільнений із займаної посади.

У прокуратурі додали, що посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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прокуратура хабар судимість судочинство

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