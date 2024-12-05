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Суд подтвердил правомерность штрафа в почти 4 млн за несвоевременную уплату рентной платы за пользование недрами для добычи нефти

07:00, 5 декабря 2024
Налоговая провела камеральную проверку своевременности уплаты рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, по результатам которой обнаружена несвоевременная уплата согласованной суммы.
Суд подтвердил правомерность штрафа в почти 4 млн за несвоевременную уплату рентной платы за пользование недрами для добычи нефти
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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что судом первой инстанции по делу №320/35646/23 поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения о применении штрафных (финансовых) санкций за несвоевременную уплату денежного обязательства по рентной плате за пользование недрами для добычи нефти на общую сумму 3 937,49 тыс. гривен.

Так, контролюючим органом проведено камеральну перевірку даних платника щодо своєчасності сплати узгоджених сум грошових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування нафти за податкові періоди червень-липень 2022 року, за результатами якої складено акт перевірки, яким встановлено несвоєчасну сплату узгодженої суми грошового зобов’язання, чим порушено п. 57.1 ст. 57, п. 124.2 ст. 124, п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України.

Суд взяв до уваги, що зазначені товариством узгоджені суми грошового зобов`язання  з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, нарахованих відповідно до податкових декларацій з рентної плати за червень 2022 року та за липень 2022 року на суму 15 750,0 тис. гривень з порушенням граничних строків сплати, у зв`язку з чим, позивач не є тим платником податків, який звільняється від відповідальності за невиконання (несвоєчасне виконання) податкового обов`язку на підставі пп. 69.1  п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України в редакції, діючій станом на дату прийняття оскаржуваного рішення.

Граничні терміни виконання позивачем податкового обов`язку з рентної плати, порушення термінів, зафіксовані перевіркою, наявні відповідні платіжні документи, позивач подавши декларації усвідомлював свої обов`язки та наслідки їх не виконання, мав можливість дотриматись правил та норм діючого законодавства, але умисно не вжив достатньо заходів щодо їх дотримання. 

У позивача була можливість своєчасно виконати обов`язок зі сплати податкового зобов`язання, проте сплату позивач здійснив несвоєчасно, що підтверджує те, що позивач усвідомлював настання негативних наслідків у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, що повністю узгоджується з приписами п. 109.1, п. 109.2 ст. 109, п. 112.1, 112.2 ст. 112,   п. 124.2 ст. 124 Податкового кодексу України, відтак є доведеним наявність вини позивача у несвоєчасній сплаті грошових зобов`язань і застосуванні контролюючим органом на підставі цього штрафних санкцій у розмірі 25% від суми несвоєчасно сплачених зобов`язань.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам щодо доводів позивача про порушення процедури розгляду заперечень на акт перевірки, Суд зауважив, що незважаючи те, що платником поштою направлено заперечення на акт у строк передбачений п. 86.8 ст. 86 Податкового кодексу України, матеріалами справи підтверджено, що акт отриманий позивачем 05.06.2023 та спірне рішення прийнято контролюючим органом 26.06.2023, тобто із дотриманням порядку та строків прийняття спірного рішення визначеного п. 86.8 ст. 86 Податкового кодексу України;

Судом зроблено висновок, що обов`язок платника, першочергово, є своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати податкові зобов`язання, незалежно від будь-яких обставин, а у випадку невиконання такого обов`язку контролюючий орган зобов`язаний застосувати до платника відповідні фінансові санкції (аналогічні висновки містять постанови Верховного Суду від 15.02.2023 у справі № 280/1006/21; від 16.11.2023 у справі №160/24147/21).

Відтак, Київським окружним адміністративним судом від 4 листопада 2024 року у справі №320/35646/23 у задоволенні позову товариства до Головного управління ДПС у Полтавській області відмовлено.

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