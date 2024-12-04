ВККС рекомендует откомандировать двух судей в другие суды

Судей рекомендовали откомандировать в Шевченковский райсуд Запорожья и Чудновский райсуд Житомирской области.

В среду, 4 декабря, во время заседания Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией на командировку судей в другой суд того же уровня и специализацию для отправки правосудия.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Токмакского районного суда Запорожской области Коваленко Павла Леонидовича в Шевченковский районный суд города Запорожья.

В связи с невозможностью осуществления правосудия в суде Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Беловодского районного суда Луганской области Рукаса Максима Сергеевича в Чудновский районный суд Житомирской области.

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