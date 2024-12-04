ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів

Суддів рекомендували відрядити до Шевченківського райсуду Запоріжжя та до Чуднівського райсуду Житомирської області.

У середу, 4 грудня, під час засідання Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Токмацького районного суду Запорізької області Коваленка Павла Леонідовича до Шевченківського районного суду міста Запоріжжя.

У зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя в суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Біловодського районного суду Луганської області Рукаса Максима Сергійовича до Чуднівського районного суду Житомирської області.

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