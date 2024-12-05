Отримав 13 вирок — на Хмельниччині судили чоловіка, який за схемою «родич у біді» видурив у пенсіонерки $15 тисяч

На Хмельниччині засуджено жителя Дніпропетровської області, який за схемою «родич у біді» видурив у пенсіонерки 15 000 доларів США. Цей вирок став для шахрая тринадцятим. За ґратами він проведе 6 років і 6 місяців. Про це повідомили у прокуратурі Хмельниччини.
Прокурором доведено, що у листопаді минулого року до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік.
Представившись лікарем Хмельницької обласної лікарні, повідомив потерпілій, що її племінниця нібито потрапила у ДТП та потребує невідкладної дороговартісної медичної допомоги, за яку необхідно передати 15 тис доларів США в найкоротший термін та, що за грошима приїде довірена людина.
Не перевіривши інформацію та не зателефонувавши племінниці, жінка винесла кошти обвинуваченому, який прийшов до неї додому. Той узяв гроші і швидко покинув місце події.
Отямившись, пенсіонерка звернулась до поліції.
Чоловік вже тринадцятий раз засуджений за вчинення кримінальних правопорушень.
Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляції.