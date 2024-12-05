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За рік в Україні створили 10 нових батальйонів для розмінування

09:06, 5 грудня 2024
Крім того, парк машин механізованого розмінування збільшився з лише двох одиниць до 52.
За рік в Україні створили 10 нових батальйонів для розмінування
Джерело фото: АрміяInform
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У 2024 році в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування. Крім того, парк машин механізованого розмінування збільшився з лише двох одиниць до 52, з яких 42 перебувають у ЗСУ та 10 – у Державній спеціальній службі транспорту.

Про це повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони полковник Руслан Берегуля під час Demine Ukraine Forum.

«Проведено первинне нетехнічне обстеження у 59 територіальних громадах, ідентифіковано 4219 забруднених або імовірно забруднених ділянок загальною площею 558 км кв., під час нетехнічного обстеження 35 000 км кв. території було відмічено як такі, що не містять доказів наявності ризиків, зокрема це дозволило зменшити площу потенційно забруднених територій з 174 000 до 139 000 км кв.», - розповів полковник.

Зазначимо, що в Україні триває робота над створенням Реєстру територій, забруднених/імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами та впроваджуються інноваційні рішення для ефективного розмінування територій.

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що над розмінуванням в Україні зараз працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів, більше 150 одиниць техніки.

За його словами, у перший рік повномасштабної війни потенційно замінованими вважалися 174 тис. квадратних кілометрів української території, а завдяки солідарності партнерів та внутрішнім ресурсам вдалося повернути в експлуатацію майже 35,5 тис. квадратних кілометрів української землі.

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Міноборони

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