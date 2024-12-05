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На Київщині затримали рекетирів, які вимагали у чоловіка $28 000 неіснуючого боргу

07:54, 5 грудня 2024
Правоохоронці затримали зловмисників, а суд обрав їм запобіжні заходи.
На Київщині затримали рекетирів, які вимагали у чоловіка $28 000 неіснуючого боргу
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У Київській області правоохоронці викрили трьох осіб, які вимагали у чоловіка неіснуючий борг у сумі 28 000 доларів. Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що у березні цього року зловмисники примусили 38-річного чоловіка підписати договір позики на вказану суму, який посвідчили у нотаріуса та надалі вимагали повернути борг.

Під час обшуків у фігурантів вилучено: мобільні телефони, sim-картки, ноутбук, банківські картки, 17 розписок про борги, грошові кошти та зброю.

У прокуратурі додали, що двох осіб затримано у порядку  ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.  Третій особі обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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прокуратура

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