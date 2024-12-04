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Спікер Палати представників не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування

19:25, 4 грудня 2024
Майк Джонсон не очікує, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України.
Спікер Палати представників не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування
Джерело фото: Getty Images
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Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі. Про це пише Голос Америка.

«Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього», - сказав він, додавши: «Отже, я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України».

Він також вважає, що обрання Дональда Тампа уже «змінює динаміку російської війни проти України»: «Ми бачимо, що це вже відбувається».

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен 4 грудня під час прес-конференції після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО заявив, що Україна повинна прийняти «важкі рішення стосовно мобілізації».

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