При досягненні 17 років призовники повинні стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект Міноборони, яким подання відомостей про себе покладається на призовника – інакше штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, зобов’язані будуть стати на облік призовників з 1 січня до 31 липня шляхом проходження електронної ідентифікації через Резерв+ або прибуття до районного (міського) ТЦК. Відповідний законопроект Уряду 12076 Верховна Рада 3 грудня прийняла в першому читанні.

Також пропонується виключити із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників і виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти щороку зобов'язані подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Натомість подання відомостей про себе покладається на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через Резерв+ або ж прийти особисто до ТЦК. В іншому випадку він повинен буде з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Так, у законопроекті Міноборони 12076 пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабміном;

особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Нагадаємо, чинна норма передбачає, що щороку протягом січня-березня беруться на облік чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Поважними причинами не проходження електронної ідентифікації (не уточнення своїх персональних даних) засобами Резерв+ чи неприбуття до ТЦК, визнаються:

хвороба громадянина;

перешкода стихійного характеру;

проживання (перебування) під час дії особливого періоду на тимчасово окупованій території України чи на території, де ведуться бойові дії;

інші обставини, які позбавили його можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнення своїх персональних даних засобами Резерв+ або особисто прибути до ТЦК.

Громадяни, які не стали на військовий облік призовників у вищевказаний період беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, при умові досягнення ними 18 річного віку. Тобто, повинні будуть сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

Головне науково-експертне управління відзначає, що проектом також пропонується покласти на районні (міські) комісії з питань направлення для проходження базової військової служби повноваження вносити на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотання щодо надання громадянам України відстрочок від направлення для проходження базової військової служби у випадках, не передбачених цим Законом.

Таким чином, районні (міські) комісії з питань направлення для проходження базової військової служби матимуть право не тільки оформлювати на підставі ч. 1 ст. 17 Закону відстрочки від направлення для проходження базової військової служби, а й самостійно визначити підстави, які можуть вважатися такою відстрочкою, а комісії вищого рівня – розглядати такі підстави та безпосередньо надавати такі відстрочки

«Вважаємо, що для уникнення будь-яких корупційних ризиків під час надання відстрочок від направлення для проходження базової військової служби, а також для забезпечення однозначності та стабільності правового становища громадян усі підстави таких відстрочок повинні бути визначені у Законі.

Завданням же районних (міських) комісій з питань направлення для проходження базової військової служби та комісій вищого рівня повинні бути перевірка документів, що засвідчують наявність у особи підстав для відстрочки від направлення на базову військову службу, а також оформлення такої відстрочки» - підкреслили у ГНЕУ.

Також зауваження ГНЕУ викликала пропозиція скасувати обов’язки органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

«Слід зазначити, що наявність зобов’язання для підприємств, установ, організацій, закладів освіти подавати ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників, допомагало упорядкувати інформацію про чисельність осіб такого віку. Внаслідок цього, у ТЦК була наявна інформація про осіб, які повинні виконати свій обов’язок та з’явитись у встановлений Законом строк для постановки на військовий облік.

Попри те, що ідея відповідних змін до Закону полягає у тому, щоб максимально цифровізувати процес постановки громадян на військовий облік призовників, все ж таки при такому регулюванні можуть виникнути ситуації, коли в ТЦК будуть взагалі відсутні дані про осіб, які повинні бути поставлені на військовий облік призовників. Як наслідок, таких осіб у подальшому не зможуть направити на базову військову службу» - підкреслили у ГНЕУ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років – без ВЛК.

Як пояснювала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії.

«Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів» - зазначила заступниця міністра.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий за основу законопроект Кабміну 12076 передбачає, що жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і які виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їх заявою будуть братися на військовий облік призовників. Надалі, після проходження базової військової служби, жінок будуть брати на військовий облік військовозобов’язаних.

Автор: Наталя Мамченко

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