При достижении 17 лет призывники должны встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект Минобороны, которым подача сведений о себе возлагается на призывника – иначе штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Мужчины, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, обязаны будут встать на учет призывников с 1 января по 31 июля путем прохождения электронной идентификации через Резерв+ или прибытия в районный (городской) ТЦК. Соответствующий законопроект Правительства 12076 Верховная Рада 3 декабря приняла в первом чтении.

Также предлагается исключить из законодательства комиссии по взятию на военный учет призывников и исключить нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения ежегодно обязаны представлять в ТЦК списки граждан, подлежащих взятию на военный учет призывников.

Подача сведений о себе возлагается на призывника. Ему предоставляется возможность стать на учет дистанционно через Резерв+ или же прийти лично в ТЦК. В противном случае он должен будет явиться в ТЦК и уплатить штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Так, в законопроекте Минобороны 12076 предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» путем:

прохождение электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабмином;

личного прибытия в районный (городской) ТЦК с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

Напомним, действующая норма предусматривает, что ежегодно в течение января-марта принимаются на учет мужчины, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет.

Уважительными причинами не прохождения электронной идентификации (не уточнения своих персональных данных) средствами Резерв+ или неприбытия в ТЦК признаются:

болезнь гражданина;

препятствие стихийного характера;

проживание (нахождение) во время действия особого периода на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия;

другие обстоятельства, лишившие его возможности пройти электронную идентификацию и уточнение своих персональных данных средствами Резерв+ или лично прибыть в ТЦК.

Граждане, которые не стали на военный учет призывников в вышеуказанный период, берутся на военный учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК с одновременным привлечением к ответственности по закону, при условии достижения ими 18-летнего возраста. То есть должны будут уплатить штраф от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Главное научно-экспертное управление отмечает, что проектом также предлагается возложить на районные (городские) комиссии по направлениям для прохождения базовой военной службы полномочия вносить на рассмотрение призывной комиссии высшего уровня ходатайства о предоставлении гражданам Украины отсрочек от направления для прохождения базовой военной службы в случаях, не предусмотренных настоящим Законом.

Таким образом, районные (городские) комиссии по направлениям для прохождения базовой военной службы будут иметь право не только оформлять на основании ч. 1 ст. 17 Закона отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы, но и самостоятельно определить основания, которые могут считаться такой отсрочкой, а комиссии высшего уровня – рассматривать такие основания и предоставлять такие отсрочки

«Считаем, что во избежание каких-либо коррупционных рисков при предоставлении отсрочек от направления для прохождения базовой военной службы, а также для обеспечения однозначности и стабильности правового положения граждан все основания таких отсрочек должны быть определены в Законе.

Задачей же районных (городских) комиссий по направлениям для прохождения базовой военной службы и комиссий высшего уровня должна быть проверка документов, удостоверяющих наличие у лица оснований для отсрочки от направления на базовую военную службу, а также оформление такой отсрочки» - подчеркнули в ГНЭУ.

Также замечания ГНЭУ вызвало предложение отменить обязанности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности ежегодно подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет призывников.

«Следует отметить, что наличие обязательства для предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений подавать ТЦК списки граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет призывников, помогало упорядочить информацию о численности лиц такого возраста. В результате, в ТЦК имелась информация о лицах, которые должны выполнить свой долг и явиться в установленный Законом срок для постановки на военный учет.

Несмотря на то, что идея соответствующих изменений в Закон состоит в том, чтобы максимально цифровизировать процесс постановки граждан на военный учет призывников, все же при таком регулировании могут возникнуть ситуации, когда в ТЦК вообще отсутствуют данные о лицах, которые должны быть поставлены на военный учет призывников. Как следствие, таковых в дальнейшем не смогут направить на базовую военную службу» - подчеркнули в ГНЭУ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно постановлению Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет – без ВЛК.

Как объясняла заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.

«Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВЛК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый за основу законопроект Кабмина 12076 предусматривает, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению будут браться на военный учет призывников. В дальнейшем после прохождения базовой военной службы женщин будут брать на военный учет военнообязанных.

Автор: Наталя Мамченко

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