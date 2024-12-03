Алену Шкрум назначили первым заместителем министра развития общин и территорий

Верховная Рада накануне досрочно прекратила ее полномочия как народного депутата.

Кабинет министров 3 декабря провел заседание, на котором рассмотрел кадровые вопросы.

В частности, правительство назначило Шкрум Алену Ивановну первым заместителем министра развития общин и территорий Украины.

Также Кабмин назначил Ковальчука Константина Алексеевича замминистра развития общин и территорий Украины.

Добавим, что народная депутат Алена Шкрум написала заявление о сложении мандата. 3 декабря Верховная Рада досрочно прекратила ее полномочия.

Шкрум избрали народной депутатом IX созыва от Батькивщины. Также она входила в Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

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