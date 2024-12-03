Альону Шкрум призначили першим заступником міністра розвитку громад та територій

Верховна Рада напередодні достроково припинила її повноваження як народної депутатки.

Кабінет міністрів 3 грудня провів засідання, на якому розглянув кадрові питання.

Зокрема, уряд призначив Шкрум Альону Іванівну першим заступником міністра розвитку громад та територій України.

Також Кабмін призначив Ковальчука Костянтина Олексійовича заступником міністра розвитку громад та територій.

Додамо, що народна депутатка Альона Шкрум написала заяву про складання мандату. 3 грудня Верховна Рада достроково припинила її повноваження.

Шкрум обрали народною депутаткою IX скликання від Батьківщини. Також вона входила до Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики.

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