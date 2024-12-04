У Литві заборонили складати іспит на водійські права російською мовою

У МВС заявили, що державні послуги в Литві не повинні надаватися мовою країни-агресора.

Литва вирішила заборонити складати іспит на водійські права російською мовою, пише LRT.

Зазначається, що з січня наступного року іспити з водіння будуть проводитись лише литовською або іншими офіційними мовами ЄС. Однак це не стосується громадян України.

Відповідну зміну було закріплено наказом голови МВС Агне Білотайте.

Мета такого нововведення - підтримка використання литовської мови. А також сприяння інтеграції іноземців у суспільне життя.

«Ми дотримуємося чіткої та ціннісної позиції: державні послуги в Литві не повинні надаватися мовою країни-агресора. Як країна ЄС, ми забезпечуємо доступ до послуг усіма офіційними мовами Союзу. Виняток передбачено для українців, які проживають у Литві та мають тимчасовий захист ЄС», - заявила Білотайте.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.