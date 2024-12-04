В Литве запретили сдавать экзамен на водительские права на русском языке

В МВД заявили, что государственные услуги в Литве не должны предоставляться на языке страны-агрессора.

Литва решила запретить сдавать экзамен на водительские права на русском языке, пишет LRT.

Отмечается, что с января следующего года экзамены по вождению будут проводиться только на литовском или других официальных языках ЕС. Однако это не касается граждан Украины.

Соответствующее изменение было закреплено приказом глави МВД Агне Билотайте.

Цель такого новшества – поддержка использования литовского языка. А также содействие интеграции иностранцев в общественную жизнь.

«Мы придерживаемся четкой и ценностной позиции: государственные услуги в Литве не должны предоставляться на языке страны-агрессора. Как страна ЕС, мы обеспечиваем доступ к услугам на всех официальных языках Союза. Исключение предусмотрено для украинцев, проживающих в Литве и имеющих временную защиту ЕС», - заявила Билотайте.

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