Рада достроково припинила повноваження депутатки Альони Шкрум

За дострокове припинення повноважень Альони Шкрум проголосували 307 нардепів.

Фото: radiosvoboda.org

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 3 грудня, Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від фракції «Батьківщина» Альони Шкрум. Про це повідомили народні депутати у соцмережах.

Законодавча ініціатива №12270 була підтримана 307 голосами народних депутатів.

Ухваленою парламентом постановою достроково припиняються депутатські повноваження народної депутатки Альони Шкрум у зв’язку з подачею нею відповідної заяви.

За даними ЗМІ, Шкрум після складення депутатських повноважень отримає посаду заступниці віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.