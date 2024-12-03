Практика судов
  1. В Украине

Рада досрочно прекратила полномочия депутата Алены Шкрум

14:51, 3 декабря 2024
За досрочное прекращение полномочий Алены Шкрум проголосовали 307 нардепов.
Рада досрочно прекратила полномочия депутата Алены Шкрум
Фото: radiosvoboda.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции «Батькивщина» Алены Шкрум. Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.

Законодательная инициатива №12270 была поддержана 307 голосами народных депутатов.

Принятым парламентом постановлением досрочно прекращаются депутатские полномочия народного депутата Алены Шкрум в связи с подачей ею соответствующего заявления.

По данным СМИ, Шкрум после сложения депутатских полномочий получит должность заместителя вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женщин будут брать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект правительства, согласно которому добровольно прошедших базовую военную службу женщин будут брать на учет военнообязанных.

Верховная Рада провалила все законопроекты о создании Высшего административного суда, который требует МВФ

Верховная Рада провалила все три законопроекта о создании Высшего административного суда – на внесение нового осталось время до конца декабря.

Председатель Кропивницкого апелляционного суда уволился в отставку

Валерий Драный осуществлял правосудие с 1998 года, а апелляционный суд возглавлял более десяти лет.

На Минфин возложили полномочия Долгового агентства Украины, чтобы получить кредит в $50 млрд от G7 – Рада приняла закон

Украина будет возвращать этот кредит в $50 млрд только при исключительных условиях – парламент принял в целом закон о создании Долгового агентства Украины.

Верховная Рада одобрила законопроект о конфискации автомобилей как дополнительного административного взыскания за нарушение таможенных правил

Парламент принял за основу законопроект, который дополнит Таможенный кодекс отдельной нормой о том, что в случае совершения нарушений таможенных правил конфискация как дополнительное административное взыскание может применяться к автомобилю.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Богдан
    Андрей Богдан
    руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 гг.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва