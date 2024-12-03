Рада досрочно прекратила полномочия депутата Алены Шкрум

За досрочное прекращение полномочий Алены Шкрум проголосовали 307 нардепов.

Фото: radiosvoboda.org

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Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции «Батькивщина» Алены Шкрум. Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.

Законодательная инициатива №12270 была поддержана 307 голосами народных депутатов.

Принятым парламентом постановлением досрочно прекращаются депутатские полномочия народного депутата Алены Шкрум в связи с подачей ею соответствующего заявления.

По данным СМИ, Шкрум после сложения депутатских полномочий получит должность заместителя вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

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