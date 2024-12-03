На Apple подали в суд — компанию обвиняют в слежке за личными смартфонами своих работников

Утверждается, что работники, использующие свои личные устройства для работы, вынуждены привязывать личные аккаунты к корпоративной системе.

Компания Apple обвиняется в слежке за личными смартфонами своих сотрудников. Об этом сообщает The Verge.

Иск в суд подал один из работников техогиганта Амар Бхакта. Он утверждает, что Apple заставляет работников использовать личные iPhone для рабочих задач и настаивает на их мониторинге под предлогом профессиональной деятельности.

Указывается, что согласно политике компании, все данные, собранные с этих устройств, включая электронную почту, фотографии, видео, заметки и другую информацию, могут быть проверены Apple в любое время.

Мужчина заявляет, что работники, использующие свои личные устройства для работы, вынуждены привязывать личные аккаунты iCloud к корпоративной системе. Это, по его словам, позволяет Apple получать доступ к данным о местонахождении сотрудников и другой информации даже в нерабочее время.

В иске также говорится, что Apple нарушает законы Калифорнии, заставляя сотрудников соглашаться на политику, предоставляющую компании право осуществлять физическое, видео- и электронное наблюдение за ними. Эта политика также предусматривает возможность Apple проводить обыски на устройствах как собственного, так и постороннего производства на территории компании, что может включать даже дом сотрудника, если он работает удаленно.

«Для работников компании экосистема Apple – это не сад, обнесенный стеной. Это тюремный двор. Паноптикум, где работники, как на работе, так и вне ее, постоянно находятся под всевидящим глазом Apple», — говорится в иске.

Амар Бхакта также судится с компанией из-за незаконной политики штрафов и утверждает, что Apple подавляет свободу слова работников.

В иске мужчина упомянул о случаях, когда Apple запрещала ему публично говорить о своем опыте работы в цифровой рекламе и заставляла его удалить информацию о своей работе у Apple из профиля в LinkedIn.

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