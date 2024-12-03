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На Apple подали до суду — компанію звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх працівників

18:46, 3 грудня 2024
Стверджується, що працівники, які використовують свої особисті пристрої для роботи, змушені прив’язувати особисті облікові записи до корпоративної системи.
На Apple подали до суду — компанію звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх працівників
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Компанію Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників. Про це повідомляє The Verge.

Позов до суду подав один із працівників техогіганта Амар Бхакта. Він стверджує, що Apple змушує працівників використовувати особисті iPhone для робочих завдань і наполягає на їхньому моніторингу під приводом професійної діяльності.

Вказується, що згідно з політикою компанії, усі дані, зібрані з цих пристроїв, включно з електронною поштою, фотографіями, відео, нотатками та іншою інформацією, можуть бути перевірені Apple у будь-який час.

Чоловік заявляє, що працівники, які використовують свої особисті пристрої для роботи, змушені прив’язувати особисті облікові записи iCloud до корпоративної системи. Це, за його словами, дозволяє Apple отримувати доступ до даних про місцеперебування співробітників та іншої інформації навіть у неробочий час.

У позові також йдеться про те, що Apple порушує закони Каліфорнії, змушуючи співробітників погоджуватися на політику, яка надає компанії право здійснювати фізичне, відео- та електронне спостереження за ними. Ця політика також передбачає можливість Apple проводити обшуки на пристроях як власного, так і стороннього виробництва на «території компанії», що може включати навіть дім співробітника, якщо він працює віддалено.

«Для працівників компанії екосистема Apple — це не сад, обнесений стіною. Це тюремний двір. Паноптикум, де працівники, як на роботі, так і поза нею, постійно перебувають під всевидячим оком Apple», — йдеться у позові.

Амар Бхакта також судиться з компанією через незаконну політику штрафів та стверджує, що Apple придушує свободу слова працівників.

У позові чоловік згадав про випадки, коли Apple забороняла йому публічно говорити про свій досвід роботи в цифровій рекламі й змушувала його видалити інформацію про свою роботу в Apple з профілю в LinkedIn.

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суд Apple

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