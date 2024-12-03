Жінок братимуть на військовий облік військовозобов’язаних після проходження базової військової служби – Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада 3 грудня прийняла за основу законопроект Кабміну 12076, за яким жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і які виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їх заявою будуть братися на військовий облік призовників. Надалі, після проходження базової військової служби, жінок будуть брати на військовий облік військовозобов’язаних.
Проект передбачає внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.
Нагадаємо, зміни до закону про мобілізацію та військовий облік передбачають скасування строкової служби з 2025 року та введення нового виду військової служби – базової. Вона стане обов'язковою для чоловіків – громадян України, придатних за станом здоров'я.
Також законопроект 12076 передбачає, що перед направленням для проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки жінки проходять медичний огляд.
Нагадаємо, базова загальновійськова підготовка, визначена статтею 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», розпочинається з 1 вересня 2025 року:
Також зміни до закону про мобілізацію передбачають, що на службу в органи місцевого самоврядування вперше не може вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними. Вимоги до кандидатів на посади державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, прокурорів щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби, починають застосовуватися з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше ніж через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки.
Автор: Наталя Мамченко
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