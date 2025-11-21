  1. Суд інфо

Конкурс до Чернігівського апеляційного суду — 4 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя

17:24, 21 листопада 2025
У Комісії також додали, що один кандидат не підтвердив здатність здійснювати правосуддя.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів в Чернігівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 20 листопада Комісією ухвалено такі рішення:

Авраменко Олександр Володимирович - 758,63 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Краснопольський Володимир Остапович - 441,77 - не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Прачук Олена Василівна - 730,34 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Черноп’ятов Станіслав Володимирович - 726,33 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Сиволап Дмитро Сергійович - 728,42 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що заяви про участь у конкурсі на 22 вакантні посади судді у Чернігівському апеляційному суді подали 40 кандидатів.

Загалом проведено співбесіди з 36 кандидатами на посаду судді в Чернігівському апеляційному суді: 23 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 5 кандидатів – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

