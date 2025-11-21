Конкурс в Черниговский апелляционный суд — 4 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие

В Комиссии также добавили, что один кандидат не подтвердил способность осуществлять правосудие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки пяти кандидатов на должности судей в Черниговском апелляционном суде.

По результатам квалификационной оценки 20 ноября Комиссией приняты следующие решения:

Авраменко Александр Владимирович — 758,63 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Краснопольский Владимир Остапович — 441,77 — не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Прачук Елена Васильевна — 730,34 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Чернопятов Станислав Владимирович — 726,33 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Сиволап Дмитрий Сергеевич — 728,42 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что заявления на участие в конкурсе на 22 вакантные должности судей в Черниговском апелляционном суде подали 40 кандидатов.

В целом проведены собеседования с 36 кандидатами на должность судьи в Черниговском апелляционном суде: 23 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 5 кандидатов — не подтвердили, с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.