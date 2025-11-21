Конкурс в Черниговский апелляционный суд — 4 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки пяти кандидатов на должности судей в Черниговском апелляционном суде.
По результатам квалификационной оценки 20 ноября Комиссией приняты следующие решения:
Авраменко Александр Владимирович — 758,63 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде
Краснопольский Владимир Остапович — 441,77 — не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде
Прачук Елена Васильевна — 730,34 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде
Чернопятов Станислав Владимирович — 726,33 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде
Сиволап Дмитрий Сергеевич — 728,42 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде
ВККС напомнила, что заявления на участие в конкурсе на 22 вакантные должности судей в Черниговском апелляционном суде подали 40 кандидатов.
В целом проведены собеседования с 36 кандидатами на должность судьи в Черниговском апелляционном суде: 23 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 5 кандидатов — не подтвердили, с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.
