Конкурс на посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів: 5-6 грудня Дорадча група експертів проведе співбесіди

Співбесіди з кандидатами проводитимуться в рамках оцінювання їхньої відповідності критерію високих моральних якостей.

Дорадча група експертів повідомила, що 5-6 грудня 2025 року проведе співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів України.

«Зокрема заплановані співбесіди з 11-ма кандидатами, які наразі беруть участь в конкурсному відборі, оголошеному Радою суддів України.

Всі співбесіди будуть транслюватися наживо і всі охочі зможуть спостерігати за ними онлайн на ресурсах ДГЕ та КСУ», - заявила ДГЕ.

Напередодні Дорадча група експертів публікуватиме детальні графіки співбесід з посиланнями на онлайн-трансляції кожної з них.

Дорадча група експертів нагадала, що кандидати, які на етапі оцінювання моральних якостей отримають оцінку «відповідає”» переходять до наступного етапу конкурсного відбору – оцінювання рівня компетентності.

Список кандидатів, допущених до участі у конкурсі на посади суддів КСУ, за квотою зʼїзду суддів України:

Войнарівський Микола Миколайович - голова Миколаївського районного суду Миколаївської області Завальнюк Ігор Вікторович - суддя Одеського окружного адміністративного суду Затолочний Віталій Семенович - суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Клименко Олексій Вікторович - заступник начальника третього відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора Ленгер Яна Іванівна - професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки Мостецька Анна Андріївна - суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Никон Олеся Зеновіївна - суддя Господарського суду Львівської області Придатко Віталій Миколайович - суддя Кролевецького районного суду Сумської області Салюк Петро Іванович - суддя Хмельницького окружного адміністративного суду Ткаченко Олександр Васильович - суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці Хопта Сергій Федорович - суддя Верховного Суду у відставці.

