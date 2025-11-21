  1. Суд інфо

Конкурс на посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів: 5-6 грудня Дорадча група експертів проведе співбесіди

18:04, 21 листопада 2025
Співбесіди з кандидатами проводитимуться в рамках оцінювання їхньої відповідності критерію високих моральних якостей.
Конкурс на посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів: 5-6 грудня Дорадча група експертів проведе співбесіди
Дорадча група експертів повідомила, що 5-6 грудня 2025 року проведе співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ за квотою зʼїзду суддів України.

Зазначається, що співбесіди з кандидатами проводитимуться в рамках оцінювання їхньої відповідності критерію високих моральних якостей.

«Зокрема заплановані співбесіди з 11-ма кандидатами, які наразі беруть участь в конкурсному відборі, оголошеному Радою суддів України.

Всі співбесіди будуть транслюватися наживо і всі охочі зможуть спостерігати за ними онлайн на ресурсах ДГЕ та КСУ», - заявила ДГЕ.

Напередодні Дорадча група експертів публікуватиме детальні графіки співбесід з посиланнями на онлайн-трансляції кожної з них.

Дорадча група експертів нагадала, що кандидати, які на етапі оцінювання моральних якостей отримають оцінку «відповідає”» переходять до наступного етапу конкурсного відбору – оцінювання рівня компетентності.

Список кандидатів, допущених до участі у конкурсі на посади суддів КСУ, за квотою зʼїзду суддів України:

  1. Войнарівський Микола Миколайович - голова Миколаївського районного суду Миколаївської області
  2. Завальнюк Ігор Вікторович - суддя Одеського окружного адміністративного суду
  3. Затолочний Віталій Семенович - суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду
  4. Клименко Олексій Вікторович - заступник начальника третього відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора
  5. Ленгер Яна Іванівна - професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки
  6. Мостецька Анна Андріївна - суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області
  7. Никон Олеся Зеновіївна - суддя Господарського суду Львівської області
  8. Придатко Віталій Миколайович - суддя Кролевецького районного суду Сумської області
  9. Салюк Петро Іванович - суддя Хмельницького окружного адміністративного суду
  10. Ткаченко Олександр Васильович - суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці
  11. Хопта Сергій Федорович - суддя Верховного Суду у відставці.

