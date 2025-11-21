  1. Суд инфо

Конкурс на должности судей КСУ по квоте съезда судей: 5-6 декабря Совещательная группа экспертов проведет собеседования

18:04, 21 ноября 2025
Собеседования с кандидатами будут проводиться в рамках оценки их соответствия критерию высоких моральных качеств.
Конкурс на должности судей КСУ по квоте съезда судей: 5-6 декабря Совещательная группа экспертов проведет собеседования
Совещательная группа экспертов сообщила, что 5–6 декабря 2025 года проведет собеседования с кандидатами на должности судей КСУ по квоте съезда судей Украины.

Отмечается, что собеседования с кандидатами будут проводиться в рамках оценки их соответствия критерию высоких моральных качеств.

«В частности, запланированы собеседования с 11 кандидатами, которые сейчас участвуют в конкурсном отборе, объявленном Советом судей Украины.

Все собеседования будут транслироваться в прямом эфире, и все желающие смогут наблюдать за ними онлайн на ресурсах КГЭ и КСУ», — заявила СГЭ.

Накануне Совещательная группа экспертов опубликует подробные графики собеседований со ссылками на онлайн-трансляции каждой из них.

Совещательная группа экспертов напомнила, что кандидаты, которые на этапе оценки моральных качеств получат оценку «соответствует», переходят к следующему этапу конкурсного отбора — оцениванию уровня компетентности.

Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должности судей КСУ по квоте съезда судей Украины:

  1. Войнаривский Николай Николаевич — председатель Николаевского районного суда Николаевской области
  2. Завальнюк Игорь Викторович — судья Одесского окружного административного суда
  3. Затолочный Виталий Семенович — судья Восьмого апелляционного административного суда
  4. Клименко Алексей Викторович — заместитель начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013–2014 годов Офиса Генерального прокурора
  5. Ленгер Яна Ивановна — профессор кафедры конституционного, административного и международного права юридического факультета Волынского национального университета имени Леси Украинки
  6. Мостецкая Анна Андреевна — судья Тернопольского городского районного суда Тернопольской области
  7. Никон Олеся Зеновиевна — судья Хозяйственного суда Львовской области
  8. Придатко Виталий Николаевич — судья Кролевецкого районного суда Сумской области
  9. Салюк Петр Иванович — судья Хмельницкого окружного административного суда
  10. Ткаченко Александр Васильевич — судья Хозяйственного суда Николаевской области в отставке
  11. Хопта Сергей Федорович — судья Верховного Суда в отставке

КСУ Рада судей Украины

