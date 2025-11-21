Конкурс на должности судей КСУ по квоте съезда судей: 5-6 декабря Совещательная группа экспертов проведет собеседования
Совещательная группа экспертов сообщила, что 5–6 декабря 2025 года проведет собеседования с кандидатами на должности судей КСУ по квоте съезда судей Украины.
Отмечается, что собеседования с кандидатами будут проводиться в рамках оценки их соответствия критерию высоких моральных качеств.
«В частности, запланированы собеседования с 11 кандидатами, которые сейчас участвуют в конкурсном отборе, объявленном Советом судей Украины.
Все собеседования будут транслироваться в прямом эфире, и все желающие смогут наблюдать за ними онлайн на ресурсах КГЭ и КСУ», — заявила СГЭ.
Накануне Совещательная группа экспертов опубликует подробные графики собеседований со ссылками на онлайн-трансляции каждой из них.
Совещательная группа экспертов напомнила, что кандидаты, которые на этапе оценки моральных качеств получат оценку «соответствует», переходят к следующему этапу конкурсного отбора — оцениванию уровня компетентности.
Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должности судей КСУ по квоте съезда судей Украины:
- Войнаривский Николай Николаевич — председатель Николаевского районного суда Николаевской области
- Завальнюк Игорь Викторович — судья Одесского окружного административного суда
- Затолочный Виталий Семенович — судья Восьмого апелляционного административного суда
- Клименко Алексей Викторович — заместитель начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013–2014 годов Офиса Генерального прокурора
- Ленгер Яна Ивановна — профессор кафедры конституционного, административного и международного права юридического факультета Волынского национального университета имени Леси Украинки
- Мостецкая Анна Андреевна — судья Тернопольского городского районного суда Тернопольской области
- Никон Олеся Зеновиевна — судья Хозяйственного суда Львовской области
- Придатко Виталий Николаевич — судья Кролевецкого районного суда Сумской области
- Салюк Петр Иванович — судья Хмельницкого окружного административного суда
- Ткаченко Александр Васильевич — судья Хозяйственного суда Николаевской области в отставке
- Хопта Сергей Федорович — судья Верховного Суда в отставке
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.