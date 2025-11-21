Конкурс на должности судей КСУ по квоте съезда судей: 5-6 декабря Совещательная группа экспертов проведет собеседования

Собеседования с кандидатами будут проводиться в рамках оценки их соответствия критерию высоких моральных качеств.

Совещательная группа экспертов сообщила, что 5–6 декабря 2025 года проведет собеседования с кандидатами на должности судей КСУ по квоте съезда судей Украины.

Отмечается, что собеседования с кандидатами будут проводиться в рамках оценки их соответствия критерию высоких моральных качеств.

«В частности, запланированы собеседования с 11 кандидатами, которые сейчас участвуют в конкурсном отборе, объявленном Советом судей Украины.

Все собеседования будут транслироваться в прямом эфире, и все желающие смогут наблюдать за ними онлайн на ресурсах КГЭ и КСУ», — заявила СГЭ.

Накануне Совещательная группа экспертов опубликует подробные графики собеседований со ссылками на онлайн-трансляции каждой из них.

Совещательная группа экспертов напомнила, что кандидаты, которые на этапе оценки моральных качеств получат оценку «соответствует», переходят к следующему этапу конкурсного отбора — оцениванию уровня компетентности.

Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на должности судей КСУ по квоте съезда судей Украины:

Войнаривский Николай Николаевич — председатель Николаевского районного суда Николаевской области Завальнюк Игорь Викторович — судья Одесского окружного административного суда Затолочный Виталий Семенович — судья Восьмого апелляционного административного суда Клименко Алексей Викторович — заместитель начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013–2014 годов Офиса Генерального прокурора Ленгер Яна Ивановна — профессор кафедры конституционного, административного и международного права юридического факультета Волынского национального университета имени Леси Украинки Мостецкая Анна Андреевна — судья Тернопольского городского районного суда Тернопольской области Никон Олеся Зеновиевна — судья Хозяйственного суда Львовской области Придатко Виталий Николаевич — судья Кролевецкого районного суда Сумской области Салюк Петр Иванович — судья Хмельницкого окружного административного суда Ткаченко Александр Васильевич — судья Хозяйственного суда Николаевской области в отставке Хопта Сергей Федорович — судья Верховного Суда в отставке

