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На Львівщині на вимаганні $1 млн викрито чинного та колишнього голів господарського суду — САП

16:11, 9 грудня 2024
У НАБУ заявили, що чинний та колишній голови Господарського суду Львівської області вимагали від представника приватної компанії неправомірну вигоду у розмірі 1 млн доларів.
На Львівщині на вимаганні $1 млн викрито чинного та колишнього голів господарського суду — САП
Фото: САП
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На Львівщині за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру чинному та колишньому головам Господарського суду, яких викрили на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомили у САП та НАБУ.

Зазначається, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.   

«У межах досудового розслідування встановлено, що особи обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

Детективами НАБУ та прокурорами САП задокументовано передачу частини неправомірної вигоди у розмірі 75 тис. дол. США», - заявили у САП.

Також там додали, що досудове розслідування триває. За його результами буде прийнято рішення про надання правової оцінки діям усіх осіб, можливо причетних до відповідної протиправної діяльності.   

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суддя НАБУ хабар САП

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