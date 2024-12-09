На Львівщині на вимаганні $1 млн викрито чинного та колишнього голів господарського суду — САП

У НАБУ заявили, що чинний та колишній голови Господарського суду Львівської області вимагали від представника приватної компанії неправомірну вигоду у розмірі 1 млн доларів.

Фото: САП

На Львівщині за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру чинному та колишньому головам Господарського суду, яких викрили на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомили у САП та НАБУ.

Зазначається, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

«У межах досудового розслідування встановлено, що особи обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

Детективами НАБУ та прокурорами САП задокументовано передачу частини неправомірної вигоди у розмірі 75 тис. дол. США», - заявили у САП.

Також там додали, що досудове розслідування триває. За його результами буде прийнято рішення про надання правової оцінки діям усіх осіб, можливо причетних до відповідної протиправної діяльності.

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