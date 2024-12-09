На Львовщине на вымогательстве $1 млн разоблачены действующий и бывший главы хозяйственного суда — САП

В НАБУ заявили, что действующий и бывший главы Хозяйственного суда Львовской области потребовали от представителя частной компании неправомерную выгоду в размере 1 млн долларов.

Фото: САП

На Львовщине по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении действующему и бывшему председателю Хозяйственного суда, разоблаченных на вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщили в САП и НАБУ.

Отмечается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

«В рамках досудебного расследования установлено, что лица обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.

Детективами НАБУ и прокурорами САП задокументирована передача части неправомерной выгоды в размере 75 тыс. дол. США», – заявили в САП.

Также там добавили, что досудебное расследование продолжается. По его результатам будет принято решение о предоставлении правовой оценки действиям всех лиц, возможно причастных к соответствующей противоправной деятельности.

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