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Коста-Рику признали самой дружественной страной мира

22:54, 9 декабря 2024
Для того чтобы определить самую гостеприимную страну, собрали мнения путешественников со всего мира.
Коста-Рику признали самой дружественной страной мира
Фото из открытых источников
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Коста-Рика признана самой дружественной страной мира по версии Conde Nast Traveller's Readers' Choice Awards 2024.

Издание Conde Nast Traveller's ежегодно проводит премию Readers' Choice Awards 2024 года.

Чтобы определить самую гостеприимную страну планеты (за исключением Европы, для которой есть отдельное голосование), собрали мнения путешественников со всего мира.

«Страна в Центральной Америке набрала 96,15 балла.

Коста-Рика является домом для динамичных тропических лесов, серфинга мирового уровня и, конечно, дружелюбных людей. «Pura Vida» (что означает «чистая жизнь») — это их национальное выражение, которое местные жители используют не только приветствия, но и руководящий принцип коста-риканского образа жизни сосредоточен вокруг позитива и благодарности, и этот заразительный оптимизм обогащает мировоззрение посетителей также», – отметили в Conde Nast Traveler.

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