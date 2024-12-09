Для того, щоб визначити найгостиннішу країну, зібрали думки мандрівників з усього світу.

Фото з відкритих джерел

Коста-Рику визнали найдружнішою країною світу за версією Conde Nast Traveller's Readers' Choice Awards 2024.

Видання Conde Nast Traveller's щороку проводить премію Readers' Choice Awards 2024.

Для того, щоб визначити найгостиннішу країну планети (за винятком Європи, для якої є окреме голосування), зібрали думки мандрівників з усього світу.

«Країна у Центральній Америці набрала 96,15 бала.

Коста-Рика є домом для динамічних тропічних лісів, серфінгу світового рівня та, звичайно, доброзичливих людей. «Pura Vida» (що означає «чисте життя») — це їхній національний вислів, який місцеві жителі використовують як вітання, але й керівний принцип коста-риканського стилю життя зосереджений навколо позитиву та вдячності, і цей заразливий оптимізм збагачує світогляд відвідувачів також», – наголосили у Conde Nast Traveler.

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