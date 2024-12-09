Україна планує побудувати 10 малих модульних реакторів до 2050 року

Україна отримає 3000 МВт потужності від малих атомних реакторів.

До 2050 року Україна має намір побудувати десять малих модульних реакторів (ММР), що дозволить додати до енергосистеми країни до 3000 МВт потужності. Про це повідомив керівник Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Петро Котін.

«Ми бачимо, що у нас є можливості та потреба у малих модульних реакторах на рівні до 3000 МВт», — зазначив Котін.

Енергоатом вже має домовленості з провідними світовими розробниками ММР, зокрема, з компанією Holtec International. Котін також підкреслив, що розвиток атомних технологій активно триває у всьому світі.

Попри це, керівник компанії зазначив, що наразі не можна з упевненістю говорити про безпеку експлуатації ММР в умовах повномасштабної війни. Однак, за словами розробників, ці реактори є більш безпечними, мають менші розміри, а також можуть працювати в умовах, де немає доступу до енергетичних мереж.

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