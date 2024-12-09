Украина планирует построить 10 малых модульных реакторов до 2050 года

Украина получит 3000 МВт мощности от малых атомных реакторов.

До 2050 года Украина намерена построить десять малых модульных реакторов (ММР), что позволит добавить в энергосистему страны до 3000 МВт мощности. Об этом сообщил руководитель Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин.

«Мы видим, что у нас есть возможности и потребность в малых модульных реакторах на уровне до 3000 МВт», - отметил Котин.

Энергоатом уже имеет договоренности с ведущими мировыми разработчиками ММР, в частности, с компанией Holtec International. Котин также подчеркнул, что развитие атомных технологий активно продолжается во всем мире.

Несмотря на это, руководитель компании отметил, что пока нельзя с уверенностью говорить о безопасности эксплуатации ММР в условиях полномасштабной войны. Однако, по словам разработчиков, эти реакторы являются более безопасными, имеют меньшие размеры, а также могут работать в условиях, где нет доступа к энергетическим сетям.

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