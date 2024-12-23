ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю хозяйственного суда из Львовщины

К бывшему судье из Львовщины ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

В понедельник, 23 декабря, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему председателю хозяйственного суда из Львовщины, которого совместно с судьей этого суда разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании. Об этом сообщили пресс-службы САП и ВАКС.

В ВАКС отметили, что суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к бывшему судье из Львовщины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Также ему определен залог в размере 12 млн грн.

«Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования, которое осуществляют детективы НАБУ, установлено, что указанные лица за указанные средства обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов. НАБУ и САП задокументирована передача части неправомерной выгоды в размере 75 тыс. долларов США. Досудебное расследование продолжается», – добавили в САП.

Напомним, ВАКС применил меру пресечения к судье хозяйственного суда, разоблаченного на вымогательстве $1 млн.

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