Макрон утвердил новое правительство Франции, главы МИД и Минобороны сохранили должности

Первое заседание нового правительства Франции состоится 3 января.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 23 декабря, Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства страны. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Себастьен Лекорну, который был в авангарде военной поддержки Украины со стороны Франции, остается министром обороны.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро также сохранил свою должность.

Ультраправый Бруно Ретайо остается на посту министра внутренних дел, отвечая за безопасность и миграционную политику Франции.

Министром юстиции стал бывший министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Среди новых лиц в правительстве – два бывших премьер-министра. Манюэль Вальс будет министром по делам заморских территорий, а Элизабет Борн возглавит министерство образования.

Первое заседание нового правительства состоится 3 января.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.