Макрон утвердил новое правительство Франции, главы МИД и Минобороны сохранили должности

В понедельник, 23 декабря, Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства страны. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
Себастьен Лекорну, который был в авангарде военной поддержки Украины со стороны Франции, остается министром обороны.
Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро также сохранил свою должность.
Ультраправый Бруно Ретайо остается на посту министра внутренних дел, отвечая за безопасность и миграционную политику Франции.
Министром юстиции стал бывший министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
Среди новых лиц в правительстве – два бывших премьер-министра. Манюэль Вальс будет министром по делам заморских территорий, а Элизабет Борн возглавит министерство образования.
Первое заседание нового правительства состоится 3 января.
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