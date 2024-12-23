Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Иностранным женам украинских военных упростят получение гражданства

20:21, 23 декабря 2024
Украинское гражданство сможет получить второй из супругов гражданина Украины, который участвует или участвовал в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Иностранным женам украинских военных упростят получение гражданства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 В понедельник, 23 декабря, Комитет по правам человека рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 12032 об урегулировании вопроса относительно реализации права на получение гражданства Украины вторым из супругов гражданина Украины, который принимает (принимал) участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Законопроектом, в частности, предлагается внесение изменений в законы Украины «О гражданстве Украины», «Об иммиграции» и «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Законопроект предлагает разрешить женам и мужьям граждан Украины, проходящим (проходившим) в установленном законодательством порядке военную службу, при получении гражданства Украины подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Такое же право будут иметь мужья и жены граждан Украины, погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей.

Проект закона также предусматривает установление квоты для иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Украину с целью воссоединения семьи, в частности с лицами, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы.

Кроме того, законопроект предлагает установить новое определение термина «принимающая сторона», которое содержится в Законе Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Необходимость внесения изменений в него связана с содержательным несоответствием определения этого же термина, который содержится в статье 205 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Принятие законопроекта создаст условия для реализации права на получение гражданства Украины вторым из супругов гражданина Украины, принимающего (участвовавшего) участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также обеспечит надлежащее правоприменение отдельных норм законов Украины «О гражданстве Украины», «Об иммиграции » и «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», - говорится в пояснительной записке документа.

Ранее сообщалось, что иностранцы из определенных стран смогут обрести украинское гражданство по упрощенной процедуре.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о множественном гражданстве, принятый за основу, депутаты решили на всякий случай направить в Конституционный Суд, ведь он может влиять на ряд конституционных прав, в частности, на избирательные права.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины гражданство иностранец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Служба дисциплинарных инспекторов получит почти 11 тысяч жалоб на судей

Рассмотрение дисциплинарных дел в отношении судей, открытых до 23 декабря, завершат дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия.

Право полиции задерживать граждан, находящихся на улице в комендантский час, закрепят законодательно

В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа и пребывание в населенных пунктах, где проводится эвакуация.

Кабмин решил передать Бюро экономической безопасности 5,6 млн грн в 2024 году

Правительство перераспределило расходы, выделив в 2024 году БЭБ 5,6 млн грн, при которых 5 млн грн уйдет на зарплаты в Бюро.

Процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться до июля 2025 года – меморандум с МВФ

Как отмечается в меморандуме с МВФ, неясность пенсионного законодательства привела к многочисленным судебным делам с негативными последствиями для украинского бюджета, и необходимо пересмотреть спецпенсии.

Правительство утвердило порядок регистрации обременений движимого имущества на время недоступности реестров

Кабмин утвердил порядок регистрации обременений движимого имущества в связи с временным ограничением доступа к Государственному реестру обременений движимого имущества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області