Иностранным женам украинских военных упростят получение гражданства

Украинское гражданство сможет получить второй из супругов гражданина Украины, который участвует или участвовал в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В понедельник, 23 декабря, Комитет по правам человека рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 12032 об урегулировании вопроса относительно реализации права на получение гражданства Украины вторым из супругов гражданина Украины, который принимает (принимал) участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Законопроектом, в частности, предлагается внесение изменений в законы Украины «О гражданстве Украины», «Об иммиграции» и «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Законопроект предлагает разрешить женам и мужьям граждан Украины, проходящим (проходившим) в установленном законодательством порядке военную службу, при получении гражданства Украины подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Такое же право будут иметь мужья и жены граждан Украины, погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей.

Проект закона также предусматривает установление квоты для иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Украину с целью воссоединения семьи, в частности с лицами, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы.

Кроме того, законопроект предлагает установить новое определение термина «принимающая сторона», которое содержится в Законе Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Необходимость внесения изменений в него связана с содержательным несоответствием определения этого же термина, который содержится в статье 205 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Принятие законопроекта создаст условия для реализации права на получение гражданства Украины вторым из супругов гражданина Украины, принимающего (участвовавшего) участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также обеспечит надлежащее правоприменение отдельных норм законов Украины «О гражданстве Украины», «Об иммиграции » и «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», - говорится в пояснительной записке документа.

Ранее сообщалось, что иностранцы из определенных стран смогут обрести украинское гражданство по упрощенной процедуре.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о множественном гражданстве, принятый за основу, депутаты решили на всякий случай направить в Конституционный Суд, ведь он может влиять на ряд конституционных прав, в частности, на избирательные права.

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