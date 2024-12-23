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Іноземним дружинам українських військових спростять отримання громадянства

20:21, 23 грудня 2024
Українське громадянство зможе отримати другий із подружжя громадянина України, який який бере або брав участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
Іноземним дружинам українських військових спростять отримання громадянства
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У понеділок, 23 грудня, Комітет з питань прав людини рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 12032 щодо врегулювання питання стосовно реалізації права на отримання громадянства України другим із подружжя громадянина України, який бере (брав) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Законопроектом, зокрема, пропонується внесення змін до законів України «Про громадянство України», «Про імміграцію» та «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Законопроект пропонує дозволити дружинам та чоловікам громадян України, які проходять (проходили) в установленому законодавством порядку військову службу, під час набуття громадянства України подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Таке ж право матимуть чоловіки та дружини громадян України, які загинули (померли) під час виконання службових обов’язків.

Проектом закону також передбачається встановлення квоти для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї, зокрема з особами, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби.

Крім того, законопроектом пропонується встановити нове визначення терміну «приймаюча сторона», яке міститься в Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Необхідність внесення змін до нього пов’язана зі змістовною невідповідністю визначення цього ж терміну, що міститься в статті 205 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Ухвалення законопроекту створить умови для реалізації права на отримання громадянства України другим із подружжя громадянина України, який бере (брав) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, а також забезпечить належне правозастосування окремих норм законів України «Про громадянство України», «Про імміграцію» та «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Раніше ми писали, що іноземці з певних країн зможуть набути українське громадянство за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», законопроект про множинне громадянство, прийнятий за основу, депутати вирішили на всяк випадок скерувати до Конституційного Суду, адже він може впливати на низку конституційних прав, зокрема, на виборчі права.

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Верховна Рада України громадянство іноземець

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