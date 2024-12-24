Кабмін затвердив спрощений порядок оформлення паспортів через е-Консул, але чоловікам 18-60 років потрібно мати військово-обліковий документ

Оформлення та обмін паспорта за заявами громадян чоловічої статті віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України, здійснюється за умови наявності у зазначених осіб окремого номера запису в Реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або відомостей військово-облікового документа.

Кабмін постановою від 20 грудня 2024 року №1447 затвердив Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами громадян України, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул».

Учасниками експериментального проекту є:

громадяни України, які мають намір звернутися за отриманням публічних послуг та вчиненням консульських дій згідно з Порядком;

закордонні дипломатичні установи України;

Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Державна міграційна служба, Державна податкова служба.

Послуги надаються з урахуванням технічних можливостей їх реалізації засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія та/або системи «е-Консул» та інформаційно-комунікаційних систем державних органів, що можуть бути задіяні для надання послуг.

Разом з тим, порядок передбачає, що в умовах воєнного стану оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України за заявами громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України, здійснюється за умови наявності у зазначених осіб окремого номера запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або відомостей військово-облікового документа (тип військово-облікового документа, найменування ТЦК, в якому особа перебуває чи перебувала на військовому обліку.

Для військовозобов’язаних та резервістів — також необхідні серія та/або номер військово-облікового документа (за наявності).

Під час подання такими особами заяви-анкети для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України консульська посадова особа закордонної дипломатичної установи України перевіряє дійсність військово-облікового документа в порядку, передбаченому законодавством.

У разі отримання з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про недійсність військово-облікового документа під час електронної інформаційної взаємодії працівник закордонної дипломатичної установи інформує громадянина України про відмову в оформленні паспорта громадянина України, зокрема наявними засобами електронних комунікацій (телефонний зв’язок, електронна пошта) або поштового зв’язку.

Формування та подання заяви в електронній формі засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія здійснюється автоматично, у тому числі з урахуванням відомостей, отриманих у порядку електронної інформаційної взаємодії.

Підтвердження достовірності чи отримання відомостей, зазначених у заяві, здійснюється з використанням:

Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;

Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС (щодо осіб, які мають паспорт громадянина України у формі картки та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру);

Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У разі відсутності в базах даних відомостей (документів), передбачених Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженим постановою КМУ від 25 березня 2015 р. № 302, заявник подає такі документи до закордонної дипломатичної установи України під час формування заяви-анкети

Нижче наводимо новий порядок.

Автор: Наталя Мамченко

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