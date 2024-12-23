Нові посли Китаю, Саудівської Аравії та Сербії розпочали дипломатичну місію в Україні

Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від трьох послів.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 грудня свою дипломатичну місію в Україні розпочинають нові посли Китаю, Саудівської Аравії та Сербії.

Він зазначив, що привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та поспілкувався з кожним із них.

«Сподіваємося на активізацію співпраці між країнами», - сказав Глава держави.

Раніше ми писали що Володимир Зеленський звільнив Павла Рябікіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в КНР.

Також Президент України призначив нових послів у шести країнах.

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