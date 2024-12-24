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Депутати пропонують створити Кіберсили ЗСУ, які зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців

08:05, 24 грудня 2024
Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом Президента як Верховного Головнокомандувача ЗСУ.
Депутати пропонують створити Кіберсили ЗСУ, які зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців
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Група народних депутатів, серед яких голова Комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич, а також Олександр Федієнко, Мар’яна Безугла, Юрій Здебський, Микита Потураєв та інші зареєстрували у парламенті законопроект 12349 про Кіберсили Збройних Сил України

Кіберсили ЗСУ пропонується створити як орган військового управління, який буде мати можливість залучати до свого складу цивільну складову (кіберрезервістів) на період проведення відповідних заходів з кіберстримування.

Кіберрезервісти – це підготовлений людський ресурс, що утворений з громадян України, які мають необхідні знання, фахову підготовку та навички для планування і виконання окремих завдань кібероборони, готовий для оперативного залучення до складу Кіберсил ЗСУ.

Як зазначають автори, на відміну від призовників, військовозобов’язаних та резервістів, статус кіберрезервіста не передбачає обов’язкового набуття ним статусу військовослужбовця для залучення до лав Кіберсил Збройних Сил України, може носити періодичний та тимчасових характер, ґрунтується на певних особистих навичках особи в певній галузі та її мотивації. Кіберсили ЗСУ будуть організовувати періодичне навчання та злагодженість кіберрезервістів для формування сталого кадрового інтелектуального потенціалу вмотивованих громадян України.

Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні у сферах національної безпеки і оборони держави, - під загальним керівництвом Верховного Головнокомандувача ЗСУ – Президента України. Основними завданнями новостворюваних Кіберсил ЗСУ є нарощування та ефективне застосування спроможностей кіберстримування, здобуття Збройними Силами України військової переваги над противником та послаблення його спроможностей шляхом проведення операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі.

Посадові оклади військовослужбовців та службовців структури Кіберсил Збройних Сил України, діяльність яких безпосередньо пов’язана із плануванням, координацією, реалізацією завдань кібероборони України, встановлюється із коефіцієнтом 1,8 від розмірів посадових окладів, встановлених Кабміном для відповідних посад військовослужбовців та службовців Збройних Сил України.

Кожному військовослужбовцю та службовцю структури Кіберсил ЗСУ, які брали участь у плануванні та проведенні успішної кібероперації (кіберкампаній, кібердій), виплачується одноразова додаткова винагорода у таких пропорційних розмірах відповідно до розміру прожиткового мінімуму на відповідний рік:

1) за рішенням Президента України для кібероперації стратегічного рівня, задумом якої було запобігання збройної агресії проти України – 400 (тобто, від 1 211 200 грн);

2) за рішенням Головнокомандувача ЗСУ для кібероперації стратегічного та оперативного рівнів по військовим цілям противника (потенційного противника) та підтримки держав – союзників України під час особливого періоду – 100 (тобто, від 302 800 грн);

3) за рішенням начальника (командира) Кіберсил ЗСУ – 25.

Разом з тим, пропонується, аби статті щодо підвищених посадових окладів і додаткової винагороди набули чинності з 1 січня 2026 року.

Депутати зазначають, що реалізація закону буде здійснена в межах коштів Державного бюджету України, передбачених Міністерству оборони України на відповідний рік, зокрема, в межах бюджетної програми на 2025 рік у межах запланованих видатків у розмірі 14 млн грн для виконання окремих заходів радіоелектронної та кіберборотьби в Збройних Силах України.

Окремі заходи діяльності Кіберсил з можуть фінансуватися за рахунок благодійних пожертв відповідно до Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації» або в рамках міжнародної технічної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України ЗСУ кіберзахист

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