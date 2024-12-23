У Раді зареєстрували законопроект про державну екологічну програму поводження з радіоактивними відходами

Проект закону передбачає прийняття Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.

Фото: ukrinform.com

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проект закону 12356 «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами». Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проект Закону передбачає прийняття Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, в якій:

- зазначається мета Програми;

- визначаються проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма;

- описуються шляхи та способи розв’язання проблем;

- обґрунтовується вибір оптимального варіанта розв'язання проблеми з урахуванням переваг та недоліків альтернативних варіантів;

- проводиться оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми;

- визначаються результати, що будуть досягнуті після своєчасного та ефективного виконання Програми.

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