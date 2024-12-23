В Раде зарегистрировали законопроект о государственной экологической программе обращения с радиоактивными отходами

Проект закона предусматривает принятие Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами.

Фото: ukrinform.com

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона 12356 «Об Общегосударственной целевой экологической программе обращения с радиоактивными отходами». Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Проект Закона предусматривает принятие Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами, в которой:

- указывается цель Программы;

- определяются проблемы, на решение которых направлена ​​Программа;

- описываются пути и способы решения проблем;

- обосновывается выбор оптимального варианта решения проблемы с учетом преимуществ и недостатков альтернативных вариантов;

- производится оценка финансовых, материально-технических, трудовых ресурсов, необходимых для выполнения Программы;

- определяются результаты, достигнутые после своевременного и эффективного выполнения Программы.

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