В Telegram распространяют мошеннические сообщения о премиум-подписке в «подарок», – ЦПД при СНБО

В ЦПД советуют блокировать отправителя подобных сообщений и активировать двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности аккаунта.

Фото: telegraf.in.ua

Пользователям Telegram начали поступать сообщения о получении премиум-подписки в подарок к 2026 году со ссылкой на активацию. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Там отметили, что это мошенническая схема, целью которой является сбор персональных данных. Интерфейс и структура таких ссылок не соответствуют официальным форматам Telegram.

«Ни в коем случае не переходите по ссылке от незнакомых лиц, заблокируйте отправителя сообщения и установите двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта», - говорится в сообщении.

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