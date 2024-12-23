У Telegram розповсюджують шахрайські повідомлення про преміум-підписку у «подарунок», – ЦПД при РНБО

У ЦПД радять блокувати відправника подібних повідомлень та активувати двофакторну аутентифікацію для підвищення безпеки акаунта.

Фото: telegraf.in.ua

Користувачам Telegram почали надходити повідомлення про отримання преміум-підписки у подарунок до 2026 року з посиланням для активації. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Там зазначили, що це шахрайська схема, метою якої є збір персональних даних. Інтерфейс і структура таких посилань не відповідають офіційним форматам Telegram.

«У жодному разі не переходьте за посиланням від незнайомих осіб, заблокуйте відправника повідомлення та встановіть двофакторну аутентифікацію для захисту акаунту», - йдеться у повідомленні.

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