У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо надання відстрочки від мобілізації адвокатам

Депутати пропонують надати відстрочку адвокатам, які мають безперервний стаж адвокатської діяльності 10 і більше років, не мають заборгованості зі сплати внесків та не притягувалися до дисциплінарної відповідальності.

Джерело фото: 0542.ua

У парламенті зареєстровано законопроект 12348 про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації адвокатам.

А саме, пропонується доповнити ч. 1 статті 23 закону про мобілізацію новим пунктом 24, відповідно до якого встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані адвокати, які:

мають безперервний стаж здійснення адвокатської діяльності 10 і більше років,

не мають заборгованості зі сплати внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування,

за умови відсутності відомостей про притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення ними дисциплінарних проступків,

право на заняття адвокатською діяльністю яких не припинено та не зупинено відповідно до відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України, що документально підтверджується довідкою Ради адвокатів, в якій обліковується адвокат.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Євген Петруняк, Олександр Дануца, Олександр Бакумов, Роман Бабій, Юлія Яцик та інші.

Як зазначають автори, держава на законодавчому рівні забезпечила бронювання військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу у Національній поліції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, надала відстрочку суддям, втім оминула адвокатів, які за Конституцією також входять до системи правосуддя.

А це, фактично, ставить під загрозу належне функціонування однієї з гілок влади.

Від початку повномасштабного вторгнення рф Національна асоціація адвокатів України розглядає численні звернення адвокатів про порушення працівниками ТЦК професійних прав та гарантій адвокатської діяльності, втручання у професійну діяльність, незаконне позбавлення волі, відібрання особистих речей, зокрема, й тих, які містять адвокатську таємницю, у зв’язку зі здійсненням професійної адвокатської діяльності. Порушення прав адвокатів під час здійснення ними адвокатської діяльності неможливо виправдати воєнним станом. Систематичність таких порушень неминуче призведе до порушення фундаментального принципу права – верховенства права. До того ж, дії ТЦК, спрямовані на перешкоджання професійних прав чоловіків-адвокатів, порушують не лише національне законодавство, а й міжнародні стандарти

«Мобілізація адвокатів має руйнівні наслідки для всієї системи професійної правничої допомоги, адже відбувається значне порушення законних прав та інтересів сотень тисяч громадян України та юридичних осіб, яким адвокати-чоловіки надають професійну правничу допомогу.

З огляду на це, необхідно внести адвокатів до переліку осіб, які мають право на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації» - вважають автори.

За отриманою інформацією від Національної асоціації адвокатів України, станом на 5 листопада 2024 року, у Єдиному реєстрі адвокатів України містилися відомості про 47 377 адвокатів, із яких 61,1% - чоловіків, 38,9% - жінок, які мають право на здійснення адвокатської діяльності (право яких не припинено та не зупинено).

За підрахунками НААУ, в розрізі областей України, кількість усіх військовозобов’язаних адвокатів (осіб чоловічої статі), які можуть підлягати мобілізації, при цьому, не мають підстав для відстрочки чи бронювання, не перевищує 15 тисяч адвокатів. Однак, після обговорення з професійною адвокатською спільнотою, дійшли висновку, що для більш точного визначення осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, слід керуватися певними критеріями: безперервності стажу здійснення адвокатської діяльності 10 і більше років (після початку російсько-української війни з 2014 року), відсутності заборгованості зі сплати внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, відсутності відомостей про притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення ними дисциплінарних проступків, право на заняття адвокатською діяльністю яких не припинено та не зупинено відповідно до відомостей в Єдиному реєстрі адвокатів України, що документально підтверджується Довідкою Ради адвокатів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.