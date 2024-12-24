В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации адвокатам

Депутаты предлагают предоставить отсрочку адвокатам, имеющим непрерывный стаж адвокатской деятельности 10 и более лет, не имеющим задолженности по уплате взносов и не привлекавшихся к дисциплинарной ответственности.

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В парламенте зарегистрирован законопроект 12348 о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации адвокатам.

В частности, предлагается дополнить ч. 1 статьи 23 закона о мобилизации новым пунктом 24, согласно которому установить, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные адвокаты, которые:

имеют непрерывный стаж осуществления адвокатской деятельности 10 и более лет,

не имеют задолженности по уплате взносов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления,

при отсутствии сведений о привлечении к дисциплинарной ответственности за совершение ими дисциплинарных проступков,

право на занятие адвокатской деятельностью которых не прекращено и не остановлено в соответствии со сведениями в Едином реестре адвокатов Украины, что документально подтверждается справкой Совета адвокатов, в которой учитывается адвокат.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Евгений Петруняк, Александр Дануца, Александр Бакумов, Роман Бабий, Юлия Яцик и другие.

Как отмечают авторы, государство на законодательном уровне обеспечило бронирование военнообязанных, работающих или проходящих службу в Национальной полиции, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры, Государственной уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, предоставила отсрочку судьям, впрочем, обошло вниманием адвокатов, которые по Конституции также входят в систему правосудия.

А это фактически ставит под угрозу должное функционирование одной из ветвей власти.

С начала полномасштабного вторжения рф Национальная ассоциация адвокатов Украины рассматривает многочисленные обращения адвокатов о нарушении работниками ТЦК профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности, вмешательстве в профессиональную деятельность, незаконном лишении свободы, отнятии личных вещей, в том числе и содержащих адвокатскую тайну, связи с осуществлением профессиональной адвокатской деятельности. Нарушение прав адвокатов при осуществлении адвокатской деятельности невозможно оправдать военным положением. Систематичность таких нарушений неизбежно приведет к нарушению фундаментального принципа права – верховенства права. К тому же действия ТЦК, направленные на препятствование профессиональным правам мужчин-адвокатов, нарушают не только национальное законодательство, но и международные стандарты.

«Мобилизация адвокатов имеет разрушительные последствия для всей системы профессиональной юридической помощи, ведь происходит значительное нарушение законных прав и интересов сотен тысяч граждан Украины и юридических лиц, которым адвокаты-мужчины оказывают профессиональную юридическую помощь.

Учитывая это, необходимо внести адвокатов в список лиц, имеющих право на получение отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации», - считают авторы.

По полученной информации от Национальной ассоциации адвокатов Украины, по состоянию на 5 ноября 2024 года, в Едином реестре адвокатов Украины содержались сведения о 47 377 адвокатах, из которых 61,1% – мужчин, 38,9% – женщин, имеющих право на осуществление адвокатской деятельности (право которых не прекращено и не остановлено).

По подсчетам НААУ, в разрезе областей Украины количество всех военнообязанных адвокатов (лиц мужского пола), которые могут подлежать мобилизации, при этом, не имеют оснований для отсрочки или бронирования, не превышает 15 тысяч адвокатов. Однако, после обсуждения с профессиональным адвокатским сообществом, пришли к выводу, что для более точного определения лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, следует руководствоваться определенными критериями: непрерывности стажа осуществления адвокатской деятельности 10 и более лет (после начала российско-украинской войны с 2014 года), отсутствия задолженности по уплате взносов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления, отсутствия сведений о привлечении к дисциплинарной ответственности за совершение ими дисциплинарных проступков, право на занятие адвокатской деятельностью которых не прекращено и не остановлено в соответствии с сведениями в Едином реестре адвокатов Украины, что документально подтверждается Справкой Совета адвокатов.

Автор: Наталя Мамченко

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