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Президент України призначив нових послів у шести країнах

13:03, 21 грудня 2024
В Угорщину, Словенію, Конго, Філіппіни, Руанду та Литву відправляться нові посли України.
Президент України призначив нових послів у шести країнах
Фото: УНІАН
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Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, якими затвердив призначення нових послів у різних державах.

Зокрема, відповідно до указів:

Вячеслав Яцюк призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда (Указ №873/2024).

Юлія Федів стала Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Філіппіни (Указ №874/2024).

Ольга Нікітченко очолила українське посольство в Литовській Республіці (Указ №875/2024).

Федір Шандор призначений послом України в Угорщині (Указ №876/2024).

Петро Бешта обійняв посаду посла України в Республіці Словенія (Указ №877/2024).

Василь Гамянін став послом України в Демократичній Республіці Конго (Указ №878/2024).

Раніше Президент підписав укази про звільнення українських послів у шести країнах.

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Угорщина Литва призначення Володимир Зеленський

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