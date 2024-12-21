Президент України призначив нових послів у шести країнах

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, якими затвердив призначення нових послів у різних державах.
Зокрема, відповідно до указів:
Вячеслав Яцюк призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Руанда (Указ №873/2024).
Юлія Федів стала Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Філіппіни (Указ №874/2024).
Ольга Нікітченко очолила українське посольство в Литовській Республіці (Указ №875/2024).
Федір Шандор призначений послом України в Угорщині (Указ №876/2024).
Петро Бешта обійняв посаду посла України в Республіці Словенія (Указ №877/2024).
Василь Гамянін став послом України в Демократичній Республіці Конго (Указ №878/2024).
Раніше Президент підписав укази про звільнення українських послів у шести країнах.
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