Федір Шандор призначений новим послом України в Угорщині

Відповідний указ про призначення Федора Шандора підписав Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №876/2024, згідно з яким Федора Шандора призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині.

Федір Шандор – український вікіпедист, педагог та туризмознавець, доктор філософських наук, а також кандидат соціологічних наук. Він є депутатом Закарпатської обласної ради з 2020 року. Окрім наукової діяльності, Шандор активно залучений до громадського життя.

У серпні 2023 року Президентка Угорщини Каталін Новак погодила кандидатуру Шандора на посаду посла, що стало результатом багатомісячних переговорів. Запит на агреман від уряду України був поданий ще в березні 2023 року, але угорська сторона дала свою згоду лише в серпні. Згідно з коментарями голови української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марії Мезенцевої, Київ прагнув призначити посла з угорським корінням та глибокими знаннями культурних та мовних зв'язків між двома країнами.

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