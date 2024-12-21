Федор Шандор назначен новым послом Украины в Венгрии

Соответствующий указ о назначении Федора Шандора подписал Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №876/2024, согласно которому Федор Шандор назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Венгрии.

Федор Шандор - украинский википедист, педагог и туризмовед, доктор философских наук, а также кандидат социологических наук. Он является депутатом Закарпатского областного совета с 2020 года. Помимо научной деятельности, Шандор активно вовлечен в общественную жизнь.

В августе 2023 года президент Венгрии Каталин Новак согласовала кандидатуру Шандора на должность посла, что стало результатом многомесячных переговоров. Запрос на агреман от правительства Украины был подан еще в марте 2023 года, но венгерская сторона дала свое согласие только в августе. Согласно комментариям главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Марии Мезенцевой, Киев стремился назначить посла с венгерскими корнями и глубокими знаниями культурных и языковых связей между двумя странами.

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