Владимир Зеленский уволил Павла Рябикина с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в КНР

Павел Рябикин занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в КНР с 2023 года.

Фото: 24 Канал

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №868/2024, которым уволил Павла Рябикина с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Китайской Народной Республике.

Павел Рябикин - украинский политик и дипломат, который занимал эту должность с 2023 года. Ранее он работал Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности (2021-2023) и председателем Государственной таможенной службы (2020-2021). Также Рябикин имеет опыт работы в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Дании в 2009-2010 годах.

На протяжении своей карьеры он занимал важные государственные и дипломатические должности, в частности был народным депутатом Украины в 2000-2005 годах и работал в сфере транспорта, в частности как заместитель Министра транспорта и связи. Известен своей деятельностью на должности генерального директора Международного аэропорта «Борисполь».

Отметим, Президент уволил украинских послов в шести странах. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

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